Disney показала первый постер к "Малефисент 2" с Анджелиной Джоли

10 марта, 2019, 13:17

Студия Walt Disney показала постер сиквела "Малефисент" от режиссера Хоакима Роннинг

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Polygon.

Анджелина Джоли украсила новый постер к ленте "Малефисент 2" студии Walt Disney.

Актриса сыграет главную роль во второй части ленты, премьера которой запланирована на октябрь 2019-й.

В картине также сыграли Эль Фаннинг, Мишель Пфайффер, Эд Скрейн и Чиветель Эджиофор.

Режиссером стал Хоаким Роннинг, ранее работавший над "Пиратами Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки".

Подробности ленты пока не разглашаются.

Первый фильм сосредоточился на истории юной волшебницы Малефисент, которая вела уединенную жизнь в заколдованном лесу, окруженная сказочными существами. Но однажды в ее мир вторглись люди, которые принесли разрушения и хаос, и Малефисент пришлось встать на защиту своих подданных, призвав на помощь мощные темные силы.