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Disney показала первый постер к "Малефисент 2" с Анджелиной Джоли

Студия Walt Disney показала постер сиквела "Малефисент" от режиссера Хоакима Роннинг

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Polygon.

Анджелина Джоли украсила новый постер к ленте "Малефисент 2" студии Walt Disney.

Актриса сыграет главную роль во второй части ленты, премьера которой запланирована на октябрь 2019-й.

В картине также сыграли Эль Фаннинг, Мишель Пфайффер, Эд Скрейн и Чиветель Эджиофор.

Режиссером стал Хоаким Роннинг, ранее работавший над "Пиратами Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки".

Подробности ленты пока не разглашаются.

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Первый фильм сосредоточился на истории юной волшебницы Малефисент, которая вела уединенную жизнь в заколдованном лесу, окруженная сказочными существами. Но однажды в ее мир вторглись люди, которые принесли разрушения и хаос, и Малефисент пришлось встать на защиту своих подданных, призвав на помощь мощные темные силы.

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