Disney показала первый постер к "Малефисент 2" с Анджелиной Джоли
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Polygon.
Анджелина Джоли украсила новый постер к ленте "Малефисент 2" студии Walt Disney.
Актриса сыграет главную роль во второй части ленты, премьера которой запланирована на октябрь 2019-й.
В картине также сыграли Эль Фаннинг, Мишель Пфайффер, Эд Скрейн и Чиветель Эджиофор.
Режиссером стал Хоаким Роннинг, ранее работавший над "Пиратами Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки".
Подробности ленты пока не разглашаются.
Первый фильм сосредоточился на истории юной волшебницы Малефисент, которая вела уединенную жизнь в заколдованном лесу, окруженная сказочными существами. Но однажды в ее мир вторглись люди, которые принесли разрушения и хаос, и Малефисент пришлось встать на защиту своих подданных, призвав на помощь мощные темные силы.
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