Дети руководителей не должны на километр подходить к финансам, связанные с госслужбой их родителей, - Луценко
Об этом он заявил интервью ЦензорНЕТ , рассказывая все известные ему и разрешенные к публикации подробности расследования коррупционных схем внутри государственного концерна "Укроборонпром", передает Еспресо.TV .
"На мой взгляд, это моя личная, и не юридическая, а моральная оценка - дети руководителей не должны на километр подходить к финансам, входящим в круг служебных обязанностей родителей", - отметил Луценко.
По его словам, это не первая дело в Украине. Возможно, и "не последняя".
"Но моя позиция очень проста: это морально недопустимо", - добавил генпрокурор.
Напомним, что в этом же интервью Луценко подробно рассказал о участие НАБУ, ГФС и СБУ в коррупционных схемах в государственном концерне "Укроборонпром" и вивловив свое "чисто субъективное впечатление" о том, что Гладковский-старший мог и не знать, чем занимается его сын.
Речь идет о поставках продукции для военных заводов.
- 25 февраля 2019 в телевизионной программе "Наши деньги" была обнародована информация о "многолетней схеме вымывания сотен миллионов гривен" с украинского оборонного комплекса, в которой, по данным журналистов, якобы причастен сын первого заместителя секретаря СНБО, бывшего бизнес-партнера и давнего приятеля главы государства Олега Гладковского Игорь Гладковский со своими друзьями Виталием Жуковым и Андреем Рогозой . Позже в НАБУ сообщили, что фирмы, которые фигурируют в расследовании журналиста Bihus.info Леси Ивановой, являются объектами расследований детективов бюро.
- Олег Гладковский отверг обвинения в коррупции и обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в журналистском расследовании. Он подчеркивал, что его сын якобы даже не знает, кто такие Жуков и Рогоза .
- Петр Порошенко 4 марта подписал указ об увольнении Гладковского-старшего с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
- Начато масштабное расследование. Уже есть несколько задержаний среди чиновников , проведены десятки обысков.
- Скандал уже стал поводом для митингов и акций , как против семьи Гладковских, так и против Порошенко . 9 марта они переросли в столкновения с полицией .
- В свою очередь президент призвал до конца года провести аудит "Укроборонпрома" , а Верховная Рада обещает сделать госзакупки в оборонной отрасли максимально прозрачными .
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