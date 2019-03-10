Дети руководителей не должны на километр подходить к финансам, связанные с госслужбой их родителей, - Луценко

10 марта, 2019, 12:10

По мнению генерального прокурора Украины Юрия Луценко, дети должностных лиц не должны быть никоим образом причастны к деловым соглашениям и операциям, где их личная хозяйственная деятельность пересекаться со сферой финансовой ответственности собственных родителей

Об этом он заявил интервью ЦензорНЕТ , рассказывая все известные ему и разрешенные к публикации подробности расследования коррупционных схем внутри государственного концерна "Укроборонпром", передает Еспресо.TV .

"На мой взгляд, это моя личная, и не юридическая, а моральная оценка - дети руководителей не должны на километр подходить к финансам, входящим в круг служебных обязанностей родителей", - отметил Луценко.

По его словам, это не первая дело в Украине. Возможно, и "не последняя".

"Но моя позиция очень проста: это морально недопустимо", - добавил генпрокурор.

Напомним, что в этом же интервью Луценко подробно рассказал о участие НАБУ, ГФС и СБУ в коррупционных схемах в государственном концерне "Укроборонпром" и вивловив свое "чисто субъективное впечатление" о том, что Гладковский-старший мог и не знать, чем занимается его сын.

Речь идет о поставках продукции для военных заводов.