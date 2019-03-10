Дети должны убирать после уроков в школах. От этого зависит, какими они вырастут, - академик Либанова

10 марта, 2019, 21:36

Граждан Украины следует с детства приучать к труду и личной ответственности за собственное финансовое состояние, чтобы в будущем было меньше тех, кто рассчитывает на субсидии и другие виды государственной помощи, а также чтобы люди учились ответственно относиться к своим обязанностям, независимо от того, где и кем они работают

Об этом директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины, профессор, академик Элла Либанова рассказала в эфире программы "Политический маринаде" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой на Еспресо.TV.

По ее словам, начинаться такое воспитание должно со школы.

"Скажите, пожалуйста, почему сейчас стыдно чтобы ребенок в классе убирал после себя Почему это стыдно? Почему в Японии это не стыдно? Почему в Японии дети убирают в школах?.. И мы с вами когда-то убирали. А теперь не убирают, потому что это как-то там детей не так настраивает. На что оно не так настраивает?" - отметила Либанова.

Кроме того, субсудии, по ее мнению, следует обязательно монетизировать.

"Если человек будет экономить ... и эти деньги у него не заберут, они у него останутся, это будет стимул", - отметила профессор.