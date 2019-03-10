Дети должны убирать после уроков в школах. От этого зависит, какими они вырастут, - академик Либанова
Об этом директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины, профессор, академик Элла Либанова рассказала в эфире программы "Политический маринаде" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой на Еспресо.TV.
По ее словам, начинаться такое воспитание должно со школы.
"Скажите, пожалуйста, почему сейчас стыдно чтобы ребенок в классе убирал после себя Почему это стыдно? Почему в Японии это не стыдно? Почему в Японии дети убирают в школах?.. И мы с вами когда-то убирали. А теперь не убирают, потому что это как-то там детей не так настраивает. На что оно не так настраивает?" - отметила Либанова.
Кроме того, субсудии, по ее мнению, следует обязательно монетизировать.
"Если человек будет экономить ... и эти деньги у него не заберут, они у него останутся, это будет стимул", - отметила профессор.
- Напомним, в этой же программе Либанова рассказала об особенностях украинской трудовой миграции, а также коснулась других наиболее важных экономических проблем и перспектив.
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