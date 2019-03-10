Баба Доцька из Коломыи спародировала выступление MARUV для Евровидения
10 марта, 2019, 13:46
Творческое Объединение "Liberty Media" дало новую жизнь проекту "Баба Доцька". Это сценический образ женщины с Гуцульщины, которая будет главной героиней пародийных клипов. Первый клип создатели проекта сняли на выступление MARUV на Евровидении
Проект "Баба Доцька" действовал более 10 лет назад. Тогда баба Доцька перепевала российские песни гуцульским диалектом. Самые известные из них: "Цихо-цихо", "Я тебя любила, Мисько", "Печенежин, ая-я-я-й", пишет Франковский портал Курс .
Четверо девушек из Коломыи решили восстановить этот проект и создали творческое обьедання "Liberty Media". Это режиссер Ольга Баранецкая, дизайнер-постановщик Юля Сметанюк, руководитель-продюсер Ульяна Матиего и сама баба Доцька, которая якобы родом из Незвиско, но живет в Коломые.
Это видео девушки называют премьерой возвращение "Бабы Доцькы".
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