Amazon показала трейлер нового сериала "Добрые предвестники" по книге Нила Геймана и Терри Пратчетта

10 марта, 2019, 20:20

Многосерийная экранизация романа английских писателей стартует 31 мая этого года

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Студия Amazon представила трейлер сериала "Добрые предвестники" (Good Omens). Сериал станет экранизацией одноименного романа Нила Геймана и Терри Пратчетта, который увидел свет в 1990 году.

Шоураннером проекта выступил сам Нил Гейман. Сериал расскажет о дружбе между ангелом Азирафелем и демоном Кроули, которые пытаются предотвратить апокалипсис.

Конец света - плохая новость для ангела Азирафаеля (небожителя из Эдемского сада) и демона Кроули (змея-искусителя). Представители Рая и Ада, которые уже много веков живут на Земле, привыкли к жизни в уютных, комфортных условиях. Азирафаель держит собственный книжный магазин, а Кроули привык к пользованию электроникой и уже не представляет себя без любимого автомобиля. Кроме того, ангел и демон привыкли друг к другу и являются давними друзьями.

Чтобы спасти Землю, они решают работать вместе и следить за Антихристом, который должен был расти в английском городке в семье известного американского дипломата. Но из-за ошибки, произошедшей в больнице, где нашли подброшенного сына Дьявола, мальчик попал в другую семью. Одиннадцать лет он рос как нормальный ребенок, пока не пришло время апокалипсиса.

Первый сезон будет включать шесть эпизодов, которые срежиссировал Дуглас Маккиннон, известный по сериалам "Доктор Кто" и "Шерлок".

Главные роли исполнили Дэвид Теннант ("Доктор Кто") и Майкл Шин ("Сумерки"). Бенедикт Камбербэтч озвучит в сериале Сатану.