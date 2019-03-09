Информатора WikiLeaks Мэннинг снова отправили в тюрьму

9 марта, 2019, 11:37

Бывшая аналитик военной разведки США Мэннинг, которая отсидела семь лет за раскрытие секретных документов, вновь оказалась в тюрьме. Ее отправили в изолятор за отказ давать показания о Wikileaks во время суда

Федеральный суд в Александрии штата Вирджиния решил отправить Мэннинг под стражу из-за того, что она отказалась давать показания по делу Wikileaks. По американским законам отказ от дачи показаний могут расценивать как неуважение к суду, что может караться заключением, передает ВВС .

Мэннинг во время короткого заседания подтвердила судье, что не намерена давать показания, поскольку выступает против секретности процесса и самого расследования, а также потому, что она, по ее словам, уже рассказала все, что ей известно о Wikileaks, военному трибуналу, который рассматривал ее дело.

Она также отметила, что прокуроры предоставили ей иммунитет в обмен на то, что она даст показания, но это исключило ее возможность пользоваться пятой поправкой к конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя. Судье Клоду Хилтону Мэннинг сказала, что согласится с любым решением.

Адвокаты просили суд избрать Мэннинг меру пресечения в виде домашнего ареста, поскольку ему нужна медицинская помощь.