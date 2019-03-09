Во Львове 407 бандуристов установили национальный рекорд к 205-летию Тараса Шевченко
Об этом сообщает "Укринформ".
Национальный рекорд установили во Львове в честь 205-летия со дня рождения Тараса Шевченко.
Более 30 ансамблей бандуристов из Львова и области собрались возле памятника Шевченко. К исполнению произведений на слова Шевченко присоединились солисты Назар Савко, Назар Лозинский и Петр Радейко, а также хоровая капелла "Дударик". Партитуры для проекта написал известный украинский композитор Иван Небесный. В частности прозвучали "Заповит" и "Ревет и стонет Днепр широкий".
"В 2016 году в Херсоне установили рекорд Украины, тогда собралось 132 бандуриста. Сегодняшний результат во Львове превзошел это достижение. Рекорд Украины установлен", - сказал представитель Национального реестра рекордов Украины Павел Горишевский.
Сертификат об установлении рекорда вручили главе Львовской ОГА Олегу Синютке.
"Украина - это там, где говорят и поют на украинском, где есть могилы наших предков, где "Отче наш" звучит на украинском и где на украинском звучит непобедимое Шевченково слово: "Наша дума, наша песня не умрет, не погибнет", - сказал Синютка.
Вечером в национальной филармонии капелла "Дударик" даст концерт "Шевченко Revolution".
- 9 марта к 205-летию великого классика, выдающегося украинского поэта, писателя и общественного деятеля Тараса Шевченко телевизионный канал "Еспресо" выложил на YouTube несколько специально подготовленных по такому случаю видеозарисовок с отрывками его произведений.
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