В Верховине презентовали цикл телевизионных передач "Уникальные деревянные церкви Верховинского района"
9 марта, 2019, 13:56
Это телепроект телеканала "Еспресо", созданный при поддержке Украинского культурного фонда
Работали над телециклом программ Николай Княжицкий и режиссер и оператор Михаил Крупиевский.
Цель проекта - рассказать зрителям об уникальной архитектуре и культурном наследии Гуцульщины, которое лучше всего сохранилось среди других этнических групп. Это рассказ о духовных горных обителях XVII-XX в., которые пережили непростые времена.
Это 11 серий, каждая из которых знакомит зрителя с отдельной церковью горного района. Участие в презентации приняли авторы телепроекта, местные власти, священники и жители Верховинщины.
Каждая из сельских общин получила в подарок dvd-диски со всеми сериями телефильмов.
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