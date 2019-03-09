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В Киеве снова заминировали ТРЦ "Магеллан"


фото: comments.ua
В Киеве второй раз за неделю поступило сообщение о заминировании торгово-развлекательного центра "Магеллан"

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Как стало известно Вартовим.Еспресо в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании ТРЦ "Магеллан", который находится в городе Киеве по адресу проспект Глушкова, 13а. На место прибыли полицейские, следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники. Решается вопрос об эвакуации посетителей и работников ТРЦ.

 

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