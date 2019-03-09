В Киеве на бульваре Перова автомобиль сбил женщину
9 марта, 2019, 21:44
В Днепровском районе столицы автомобиль Daewoo Leganza совершил наезд на женщину
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
В Днепровском районе столицы произошло ДТП с участием пешехода. Как удалось узнать Вартовим.Еспресо, на бульваре Перова, 25 автомобиль Daewoo Leganza совершил наезд на пешехода.
Женщину госпитализировали врачи "скорой" с травмами различной степени тяжести. В каком направлении пересекал проезжую часть пешеход и произошел наезд на переходе или вне его - пока неизвестно, механизм ДТП устанавливается. На месте ДТП работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.
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