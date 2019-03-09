В Киеве мужчина застрелился из пистолета
9 марта, 2019, 19:11
В Дарницком районе столицы мужчина совершил самоубийство, застрелившись из пистолета
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
В Киеве, в Дарницком районе на улице Княжий Затон мужчина покончил жизнь самоубийством. Как удалось узнать Вартовим.Еспресо, это произошло в жилом доме, в квартире на четвертом этаже.
По предварительным данным, мужчина 1959 г.р. в своей квартире выстрелил себе в голову из пистолета, похожего по виду на ТТ. Мужчина болел сахарным диабетом, но это стало причиной суицида или были другие причины, будет устанавливать следствие.
- Напомним, 17 февраля на Буковине двое самоубийц вместе прыгнули с 6-го этажа недостроя.
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