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В Киеве мужчина застрелился из пистолета

В Дарницком районе столицы мужчина совершил самоубийство, застрелившись из пистолета

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В Киеве, в Дарницком районе на улице Княжий Затон мужчина покончил жизнь самоубийством. Как удалось узнать Вартовим.Еспресо, это произошло в жилом доме, в квартире на четвертом этаже.

По предварительным данным, мужчина 1959 г.р. в своей квартире выстрелил себе в голову из пистолета, похожего по виду на ТТ. Мужчина болел сахарным диабетом, но это стало причиной суицида или были другие причины, будет устанавливать следствие.

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