В Киеве авто протаранило троллейбус, погиб пассажир Daewoo
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
В Деснянском районе столицы в результате жесткого тарана автомобилем троллейбуса погиб человек. Еще двое были госпитализированы.
Как рассказал водитель троллейбуса - он остановился на красный сигнал светофора, после чего почувствовал сильный удар в заднюю часть троллейбуса. Удар был такой силы, что в троллейбусе вылетели стекла.
На место происшествия прибыли спасатели и врачи "скорой". С помощью специнструментов бойцы ГСЧС достали троих человек с покореженного Daewoo. Один из них, не воспользовавшись ремнями безопасности, получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще двоих госпитализировали врачи с тяжелыми травмами. Судя из положений ремней безопасности, ни один из мужчин не был пристегнут. Пассажиры троллейбуса не травмировались.
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