В Киеве авто протаранило троллейбус, погиб пассажир Daewoo

9 марта, 2019, 22:06

В Деснянском районе столицы в результате столкновения с троллейбусом погиб пассажир автомобиля Daewoo

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В Деснянском районе столицы в результате жесткого тарана автомобилем троллейбуса погиб человек. Еще двое были госпитализированы.

Как рассказал водитель троллейбуса - он остановился на красный сигнал светофора, после чего почувствовал сильный удар в заднюю часть троллейбуса. Удар был такой силы, что в троллейбусе вылетели стекла.

На место происшествия прибыли спасатели и врачи "скорой". С помощью специнструментов бойцы ГСЧС достали троих человек с покореженного Daewoo. Один из них, не воспользовавшись ремнями безопасности, получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще двоих госпитализировали врачи с тяжелыми травмами. Судя из положений ремней безопасности, ни один из мужчин не был пристегнут. Пассажиры троллейбуса не травмировались.