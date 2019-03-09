В день рождения Тараса Шевченко бесплатно покажут художественный фильм о нем

9 марта, 2019, 09:03

К 205-й годовщине со дня рождения Кобзаря 9 марта во Национальном музее Тараса Шевченко покажут художественный фильм о нем

Об этом организаторы показа сообщили на странице события в Facebook, передает Еспресо.TV.

Фильм "Тарас. Возвращение" создан Одесской киностудией и Tanaris Production (Казахстан) совместно с продюсерским центром "ИнсайтМедиа» при поддержке Госкино Украины.

Фильм рассказывает о последних 3 месяцах ссылки Тараса Шевченко в Казахстане. В то лето поэт, который был сослан на военную службу в российскую царскую армию, получает сообщения от друзей из Петербурга: его помиловал лично царь Александр II. Однако военное руководство Новопетровского форта не спешит сообщать Тарасу об этом и издавать указ об освобождении. Более того, тайный агент из Петербурга пытается сделать все, чтобы поэт остался здесь навсегда.

Фото с официальной страницы фильма в Facebook

Автором сценария и режиссером картины стал актер, литератор и режиссер Александр Денисенко. Его сценарий в 2012 году победил в Международном конкурсе киносценариев, посвященном 200-летию со дня рождения Тараса Шевченко. Оператором выступил Александр Кришталович.

Роли в фильме исполнили Борис Орлов (которому досталась главная роль), Богдан Бенюк, Александр Пожарский, Роман Луцкий, Анна Топчий, Акниет Оринтай.

Съемки фильма проходили в Киеве, Одессе, в Белгород-Днестровском на территории Аккерманской крепости и Мангистауской и Алматинской областях в Казахстане.

Показ пройдет 9 марта 2019 г. в 18:00 в Национальном музее Тараса Шевченко. После просмотра пройдет обсуждение фильма с режиссером, продюсером и певицей Катей Чили, которая исполнила музыку к фильму.

Вход на мероприятие свободный по предварительной регистрации.