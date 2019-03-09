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Умер президент Universal Pictures Сидни Шейнберг


фото: BEI/REX/SHUTTERSTOCK
На протяжении более 40 лет Сидни Шейнберг был президентом и исполнительным директором MCA Inc. и Universal Studios

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Variety.

В 84-летнем возрасте ушел из жизни Сидни Шейнберг. В течение 40 лет он был президентом и исполнительным директором MCA Inc. и Universal Studios. Именно он дал зеленый свет таким успешным фильмам, ставшим культовыми, как "Список Шиндлера" (1993) и "Назад в будущее" (1985).

Отмечается, что он умер в своем доме в Беверли-Хиллз. Информацию подтвердил его сын.

На новость о смерти директора Universal отреагировал режиссер Стивен Спилберг. Его очень задела эта новость.

"Эта новость разбила мое сердце", - сказал Спилберг.

Спилберг очень тесно сотрудничал с Сидни Шейнбергом. Он назвал его значимой личностью с чутким сердцем.

"Он положил начало моей карьере и сделал Universal моим домом", - отметил режиссер.

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