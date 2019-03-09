Умер президент Universal Pictures Сидни Шейнберг
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Variety.
В 84-летнем возрасте ушел из жизни Сидни Шейнберг. В течение 40 лет он был президентом и исполнительным директором MCA Inc. и Universal Studios. Именно он дал зеленый свет таким успешным фильмам, ставшим культовыми, как "Список Шиндлера" (1993) и "Назад в будущее" (1985).
Отмечается, что он умер в своем доме в Беверли-Хиллз. Информацию подтвердил его сын.
На новость о смерти директора Universal отреагировал режиссер Стивен Спилберг. Его очень задела эта новость.
"Эта новость разбила мое сердце", - сказал Спилберг.
Спилберг очень тесно сотрудничал с Сидни Шейнбергом. Он назвал его значимой личностью с чутким сердцем.
"Он положил начало моей карьере и сделал Universal моим домом", - отметил режиссер.
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