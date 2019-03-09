Умер комедийный актер Владимир Этуш
Об этом сообщил директор Театра им. Вахтангова (Москва) Кирилл Крoк, передает ТАСС.
По его словам, актер скончался в больнице, куда его доставили накануне. Артиста похоронят на Новодевичьем кладбище в семейном склепе, прощание с ним состоится в Театре Вахтангова, церемония начнется в 10:00 утра 12 марта.
Справка
Владимир Этуш родился 6 мая 1922 года.
В 1945 году, после окончания Щукинского училища, Этуша приняли в труппу Театра имени Вахтангова.
Этуш играл не только в театре, но и в кино: актер запомнился ролями Сеид-Али в фильме "Адмирал Ушаков" (1953), Саахова в "Кавказской пленнице" (1966), инженера Брунса в фильме "Двенадцать стульев" (1971 ), Шпака в "Иван Васильевич меняет профессию" (1973), Карабаса Барабаса в "Приключениях Буратино" (1975) и в других картинах.
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