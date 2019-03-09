Умер комедийный актер Владимир Этуш

9 марта, 2019, 14:33

Народный артист СССР Владимир Этуш ушел из жизни в субботу, 9 марта 2019 года, на 97-м году жизни

Об этом сообщил директор Театра им. Вахтангова (Москва) Кирилл Крoк, передает ТАСС.

По его словам, актер скончался в больнице, куда его доставили накануне. Артиста похоронят на Новодевичьем кладбище в семейном склепе, прощание с ним состоится в Театре Вахтангова, церемония начнется в 10:00 утра 12 марта.

Справка

Владимир Этуш родился 6 мая 1922 года.

В 1945 году, после окончания Щукинского училища, Этуша приняли в труппу Театра имени Вахтангова.

Этуш играл не только в театре, но и в кино: актер запомнился ролями Сеид-Али в фильме "Адмирал Ушаков" (1953), Саахова в "Кавказской пленнице" (1966), инженера Брунса в фильме "Двенадцать стульев" (1971 ), Шпака в "Иван Васильевич меняет профессию" (1973), Карабаса Барабаса в "Приключениях Буратино" (1975) и в других картинах.