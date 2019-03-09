Украинская книга признана одной из самых красивых в мире

9 марта, 2019, 11:13

Книга "Я так вижу" творческой мастерской "Аграфка" получила бронзовую медаль в международном конкурсе "Самые красивые книги мира"

Об этом Еспресо.TV сообщили в пресс-службе "Мистецького Арсеналу".

В этом году жюри международного конкурса оценило более 600 поданных книг из 32 стран со всего мира. Украина является одной из 10 стран, получивших награду.

Среди других победителей - книги из Нидерландов, Австрии, Польши, Чехии, России, Японии, Китая, Германии и Швеции. На этом конкурсе Украина побеждает впервые. Организатором одного из самых масштабных событий в сфере книжного дизайна является немецкий фонд "Искусство книги" (Stiftung "Buchkunst).

Дизайнеры книги "AMSTERDAM STUFF" из Нидерландов получили награду "Золотая Литера", Золотая медаль досталась также нидерландскому изданию "Robert F. Kennedy Funeral Train - The People's View". Две серебряные медали получили книги "Die Kraft des Alters / Aging Pride" из Австрии и "Anne Frank House" из Нидерландов.

Бронзовые медали получили 5 книг: украинская "Я так вижу" творческой мастерской "Аграфка" (Роман Романишин и Андрей Лесив) от "Видавництво Старого Лева", чешская "Bonjour, Monsieur, Gauguin", шведская "Paris", нидерландская "The Migrant" и немецкая "Nichtsein".

"Графическое визуальное оформление этой книги в стиле неких пиктограмм впечатляет. Определенные области выделены тремя цветами (оттенки синего, красного и желтого), которые живут сами по себе и доминируют над остальными. Местами они накладываются друг друга, прилегая к самому верху страницы, а иногда и перескакивая на другую. Наблюдать за всем этим многообразием форм - истинное наслаждение", - прокомментировали визуальную составляющую книги "Я так вижу" представители международного жюри конкурса "Самые красивые книги со всего мира".

Конкурс проходит с 1963 года. Международное жюри оценивает художественное оформление и эстетический уровень книг и вручает награды в рамках Лейпцигской книжной ярмарки. В течение года книги-победители презентуется в различных библиотеках мира и в заключение на самой выставке во Франкфурте.

Фото: Роман Шаламов, Владимир Шуваев