Украина впервые присоединится к Лондонской книжной ярмарке

9 марта, 2019, 10:53

Украина впервые откроет национальный стенд на 48-й Лондонской книжной ярмарке 12 марта

Его организатором выступает команда Украинского института книги, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Открытие национального стенда состоится 12 марта. Его посетят украинские чиновники с министром культуры Украины Евгением Нищуком.

Главными гостями (special guests) из Украины в Лондоне станут художники Романа Романишин и Андрей Лесив - арт-студия "Аграфка", победители премии Bologna Ragazzi Award 2018. Их работы покажут в "Галерее иллюстраторов", где экспонируются лучшие художественные произведения мировых книжных иллюстраторов.

Книгу "Аграфка" под названием "Stars and Poppy Seeds" в 2019 году опубликовало британское издательство "Tate". Иллюстрации к ней станут визуальной основой национального стенда.

Об украинском книжном рынке международному сообществу расскажет Антон Мартынов - совладелец издательства "Наш Формат". Он обратит внимание на особенности книгоиздания в Украине и на развитие украинского рынка в условиях социальной турбулентности. Мероприятие состоится 12 марта, начало в 16:00.

Всего на Лондонской книжной ярмарке Украины представят 12 издательств "А-ба-ба-га-ла-ма-га", "Видавництво Старого Лева", "Наш Формат", "Астра", "BOOK CHEF", "Фонтан казок", "Каламар", "КМ-Букс", "Magenta", "Nebo BookLab", "Ранок", "Самміт-книга". Кроме того, свои книги на стенде покажет Институт национальной памяти и организация "Украинско-еврейская встреча", будут представлена англоязычная книга-путешествие по Украине от издательства "Книголав".

Справка

Лондонская ярмарка - одна из самых масштабных международных бизнес-событий книжного мира, площадка для переговоров, покупки прав и демонстрации издательских достижений стран. Она продлится три дня - с 12 по 14 марта 2019 года.