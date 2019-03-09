The New York Times внесла стихи Жадана в список рекомендованной литературы
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ.
Книга стихов Сергея Жадана "То, чем мы живем, то, ради чего умираем" в переводе Вирляны Ткач и Ванды Фиппс выйдет в Yale University Press.
Издание охарактеризовало сборник как "избранные стихи, которые изучают культурный ландшафт постсоветских разрушений".
Презентации книги пройдут 9-14 мая в Нью-Йорке, Филадельфии и Бостоне.
Справка
Сергей Жадан - культовый современный украинский поэт, прозаик и переводчик, одна из главных фигур современного литературного процесса. Он относится к тем украинским авторам, которых чаще всего переводят за рубежом - его произведения можно почитать на тридцати языках. Автор романов "Ворошиловград", "Депеш Мод", "Интернат", сборников рассказов "Биг Мак", "Месопотамия", поэтических сборников "Цитатник", "Эфиопия" и др.
Писатель живет и работает в Харькове.
Регулярно выступает со своими произведениями в различных городах Украины и Западной Европы - в частности в сопровождении украинских музыкантов.
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