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Создатели сериала "Властелин колец" раскрыли новые подробности проекта

Amazon обнародовал, когда будут разворачиваться события в фэнтези-сериале по роману Толкина

Об этом сообщили в официальном Twitter Amazon, передает Еспресо.TV.

"Добро пожаловать во Вторую эпоху", - отметили в посте.

К сообщению также прикрепили фотографию обновленной карты Средиземья.

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Сериал по эпическому роману-трилогии в жанре фэнтези должен выйти в конце 2020 начале 2021 года. Проект, который обойдется Amazon в полмиллиарда долларов, будут снимать в Новой Зеландии.

Сериал не будет делать полный ремейк фильмов, а продолжит историю.

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