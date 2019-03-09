Создатели сериала "Властелин колец" раскрыли новые подробности проекта

9 марта, 2019, 13:47

Amazon обнародовал, когда будут разворачиваться события в фэнтези-сериале по роману Толкина

Об этом сообщили в официальном Twitter Amazon, передает Еспресо.TV.

"Добро пожаловать во Вторую эпоху", - отметили в посте.

К сообщению также прикрепили фотографию обновленной карты Средиземья.

Сериал по эпическому роману-трилогии в жанре фэнтези должен выйти в конце 2020 начале 2021 года. Проект, который обойдется Amazon в полмиллиарда долларов, будут снимать в Новой Зеландии.

Сериал не будет делать полный ремейк фильмов, а продолжит историю.