"Шаланды", "Ой, смереко" и ABBA: оркестр Нацгвардии устроил музыкальный праздник в Одессе

9 марта, 2019, 07:41

В пятницу, 8 марта 2019 года, музыканты 49-го полка Национальной гвардии Украины сделали одесситкам и гостям города музыкальный подарок

Подробности рассказывает Думская.net.

"Мы собрались в парке, чтобы поздравить нашу красивую половину человечества с этим прекрасным праздником, - рассказал дирижер майор Александр Федорчук. - Решили подарить музыкальные произведения от всего личного состава Национальной гвардии".

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Музыки прошлись маршем от памятника Тарасу Шевченко к Ракушка, где выполнили различные хиты как украинской, так и зарубежной эстрады. Со сцены звучали "Шаланды, полные кефали", "Ой, смереко", композиции групп ABBA и OneRepublic.