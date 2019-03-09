"Шаланды", "Ой, смереко" и ABBA: оркестр Нацгвардии устроил музыкальный праздник в Одессе
9 марта, 2019, 07:41
В пятницу, 8 марта 2019 года, музыканты 49-го полка Национальной гвардии Украины сделали одесситкам и гостям города музыкальный подарок
Подробности рассказывает Думская.net.
"Мы собрались в парке, чтобы поздравить нашу красивую половину человечества с этим прекрасным праздником, - рассказал дирижер майор Александр Федорчук. - Решили подарить музыкальные произведения от всего личного состава Национальной гвардии".
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Музыки прошлись маршем от памятника Тарасу Шевченко к Ракушка, где выполнили различные хиты как украинской, так и зарубежной эстрады. Со сцены звучали "Шаланды, полные кефали", "Ой, смереко", композиции групп ABBA и OneRepublic.
- По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, вопрос об отмене или переносе Международного женского дня 8 марта будет решен "эволюционным" путем.
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