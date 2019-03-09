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"Грэмми" опередила "Оскар" по популярности в соцсетях, - исследование


фото: ROB LATOUR/REX/SHUTTERSTOCK
Пользователей соцсетей больше интересуют результаты музыкальной премии, чем церемония награждения в области кино

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Variety .

Церемония и результаты "Оскара" важные для телезрителей, но пользователей соцсетей гораздо больше интересует "Грэмми". К таким выводам пришли исследователи, проведя подсчет рейтинга социального контента.

Исследователи портала Nielsen следили за социальной активностью во время каждой церемонии награждения, которая транслировалась в период между 1 августа 2018-го и 24 февраля 2019-го.

В десятке самых популярных церемоний среди пользователей соцсетей большинство - музыкальные премии. В частности больше всего пользователи следили за "Грэмми", MTV Video Music Awards 2018, Premio Lo Nuestro 2019, American Music Awards 2018, девятнадцатый ежегодная премия Latin Grammy и Latin American Music Awards.

Проведенное исследование показало, что шестьдесят первой премии "Грэмми", которая транслировалась 10 февраля на телеканале CBS, получила 26,2 млн лайков, комментариев и распространений. Зато "Оскар", который транслировался на ABC, получил в соцсетях только 17,7 млн реакций.

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Например, пост певицы Карди Би в Instagram после получения награды за лучший рэп-альбом получил более 3,2 млн лайков и почти 14 млн просмотров.

 

Thank you @yg @sza @ 21savage @chancetherapper @jbalvin @badbunnypr @migos @kehlani !!!

Публикация от CARDIVENOM (@iamcardib)

Зато самая популярная публикация об "Оскаре" - пост актрисы Анжелы Бассетт - набрала 318 тыс. лайков.

 

Hey Everybody, you good? Just hanging with my boo ... #oscars #ainthecute

Публикация от Angela Bassett (@ im.angelabassett)

 

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