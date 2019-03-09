9 марта, 2019, 12:16

В 12:00 на Майдане Независимости в Киеве началась встреча недовольных коррупцией в "Укроборонпроме". Люди собираются преимущественно под флагами правых политических партий "Национальный корпус" и "Свобода"

Об этом передает Еспресо.TV .

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Собравшиеся требуют привлечения Игоря и Олега Гладковских к уголовной ответственности, а также еженедельного отчета генерального прокурора Юрия Луценко о ходе расследования.

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Акцию поддерживает инициативная группа "Кто заказал Катю Гандзюк?».

"Мы присоединяемся к акции с аналогичным вопросом в отношении убийц Екатерины Гандзюк - действующего главы ОГА Херсонщины Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. Убийцы Гандзюк должны сесть. Президенту необходимо напомнить, что пришло время сажать своих. Призываем присоединиться к акции. Петр Алексеевич, время сажать своих. Хотя вы даже чужого Мангера посадить не можете ", - отмечают они на своих страницах в соцсетях.