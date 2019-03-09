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Подробности смерти Люка Перри: Звезду "Беверли Хиллз" отключили от аппарата жизнеобеспечения


фото: Reuters
Актер умер в больнице, не приходя в сознание

Об этом сообщил инсайдер изданию US Magazine, передает Еспресо.TV.

Родственники актера Люка Перри, учитывая и его невесту Венди Мэдисон Бауэр, приняли сложное решение. После того, как его не смогли вывести из комы, было решено отключить актера от аппарата жизнеобеспечения.

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"Близкие Люка надеялись, что его выведут из этого состояния через 48 часов. Но он так и не пришел в себя. Это было ужасно", - сообщил источник издания.

27 февраля Люка Перри экстренно госпитализировали в одну из больниц Лос-Анджелеса с инсультом. Из-за тяжелого состояния врачам пришлось ввести Перри в состояние искусственной комы. Близкие надеялись, что его мозг со временем восстановится.

Через пять дней после этого, 4 марта, Люка Перри отключили от аппарата жизнеобеспечения. Звезда "Беверли Хиллз" Люк Перри умер в возрасте 52 лет

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