Обвиняемые в перевозке взрывчатки украинские моряки выиграли суд у Греции
9 марта, 2019, 17:56
Суд греческого города Пирей отменил обвинения в адрес украинских моряков с судна "Андромеда" в нелегальной перевозке взрывчатки
Об этом сообщает посольство Украины в Греции.
Двое украинских моряков Алексей Слепнев и Сергей Константинов - капитан и старший помощник судна после решения всех формальностей вернутся в Украину в ближайшее время.
Экипаж судна был арестован в январе 2017 года по обвинению в нелегальной перевозке взрывчатых материалов. Следствие по делу длилось 10 месяцев. Судебный процесс длился более 5 месяцев. В общем состоялось 11 судебных заседаний.
Посольство Украины в Греции выразило благодарность всем, кто содействовал в решении дела.
- В феврале в МИД сообщили, что более 330 украинских моряков находятся в тюрьмах Италии и Греции.
Читайте также
-
-
9 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
1 марта, 2019 10 фактов из жизни Анатолия Гриценко
-
-
4 марта, 2019 Как вареники в масле: особенности Масленицы по-украински
Читайте также
-
9 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
1 марта, 2019 10 фактов из жизни Анатолия Гриценко
-