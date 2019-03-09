Обвиняемые в перевозке взрывчатки украинские моряки выиграли суд у Греции

9 марта, 2019, 17:56

Суд греческого города Пирей отменил обвинения в адрес украинских моряков с судна "Андромеда" в нелегальной перевозке взрывчатки

Об этом сообщает посольство Украины в Греции.

Двое украинских моряков Алексей Слепнев и Сергей Константинов - капитан и старший помощник судна после решения всех формальностей вернутся в Украину в ближайшее время.

Экипаж судна был арестован в январе 2017 года по обвинению в нелегальной перевозке взрывчатых материалов. Следствие по делу длилось 10 месяцев. Судебный процесс длился более 5 месяцев. В общем состоялось 11 судебных заседаний.

Посольство Украины в Греции выразило благодарность всем, кто содействовал в решении дела.