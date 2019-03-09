//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Нам нужно ракетное оружие, способное поражать цели далеко в тылу врага, - Порошенко


фото: twitter
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что российскую агрессию способно остановить высокоточное ракетное оружие, способное поражать цели далеко в тылу врага

Об этом Петр Порошенко заявил во время участия в совете регионального развития Черкасской области, сообщает "Укринформ" .

"Нам нужно высокоточное ракетное оружие, и повторять ошибки Будапештского меморандума мы больше не собираемся. Нам нужно высокоточнле ракетное оружие повышенного радиуса действия, способное поражать цели далеко в тылу врага. Это сделает агрессора сдержанным, а нашу оборону - надежной", - сказал Порошенко.

По словам президента Украины, символом перемен должна стать отечественная ракетная программа.

"Россия де-факто разрушила Договор о ракетах средней и меньшей дальности, а США юридически вышли из него, мы тоже лишились определенных обязательств, которых придерживались ранее. Нас больше не связывают никакие ограничения по дальности полета наших ракет", - отметил Порошенко.

  • 19 февраля бывший посол США в Украине Стивен Пайфер заявил, что если США и РФ окончательно выйдут из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), то Украина сможет строить баллистические ракеты с радиусом действия 500-5500 км.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

9 марта, 2019 суббота

больше новостей

9 марта, 2019 суббота

8 марта, 2019 пятница

7 марта, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать