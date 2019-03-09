Нам нужно ракетное оружие, способное поражать цели далеко в тылу врага, - Порошенко
Об этом Петр Порошенко заявил во время участия в совете регионального развития Черкасской области, сообщает "Укринформ" .
"Нам нужно высокоточное ракетное оружие, и повторять ошибки Будапештского меморандума мы больше не собираемся. Нам нужно высокоточнле ракетное оружие повышенного радиуса действия, способное поражать цели далеко в тылу врага. Это сделает агрессора сдержанным, а нашу оборону - надежной", - сказал Порошенко.
По словам президента Украины, символом перемен должна стать отечественная ракетная программа.
"Россия де-факто разрушила Договор о ракетах средней и меньшей дальности, а США юридически вышли из него, мы тоже лишились определенных обязательств, которых придерживались ранее. Нас больше не связывают никакие ограничения по дальности полета наших ракет", - отметил Порошенко.
- 19 февраля бывший посол США в Украине Стивен Пайфер заявил, что если США и РФ окончательно выйдут из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), то Украина сможет строить баллистические ракеты с радиусом действия 500-5500 км.
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