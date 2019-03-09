На Волыни в ДТП погиб известный журналист
Об этом сообщает Национальная полиция в Волынской области.
Трагедия произошла вечером 8 марта. За рулем легковушки Volkswagen Golf находился 50-летний житель. Водитель допустил наезд на двух пешеходов, 40-летнюю женщину и 57-летнего мужчину, которые переходили проезжую часть вне пешеходного перехода. Оба - жители областного центра.
В результате ДТП мужчина, журналист местной телерадиокомпании, погиб, женщину госпитализировали в отделение реанимации городской больницы. По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Досудебное расследование продолжается.
По информации местных СМИ, погибшим является журналист Юрий Яцюк, который работал в телекомпании "Аверс", где был автором сюжетов и программ на спортивную тематику. В 2013 году получил звание "Заслуженный журналист Украины".
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