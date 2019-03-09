На столичном Подоле разбилась старушка Daewoo Nexia. Есть погибший
Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .
Как рассказал водитель-свидетель, перед ним как-то неадекватно двигался автомобиль Daewoo Nexia. На немалой скорости легковушка не вписалась в поворот и просто поехала прямо, в результате чего врезалась в бетонную подпорную стену.
От удара старую машину смяло как консервную банку.
К сожалению, ни руководитель, ни его пасажиры не воспользовались ремнями безопасности и получили серьезные травмы, от которых пассажир скончался на месте, а водителя госпитализировали.
Чтобы извлечь тело погибшего, спасателям пришлось срезать двери, а также они смыли горюче-смазочные материалы.
На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, которые должны установить все обстоятельства трагедии.
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