На столичном Подоле разбилась старушка Daewoo Nexia. Есть погибший

9 марта, 2019, 12:52

В Подольском районе Киева произошло ужасное ДТП с одним погибшим и одним травмированным

Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .

Как рассказал водитель-свидетель, перед ним как-то неадекватно двигался автомобиль Daewoo Nexia. На немалой скорости легковушка не вписалась в поворот и просто поехала прямо, в результате чего врезалась в бетонную подпорную стену.

От удара старую машину смяло как консервную банку.

К сожалению, ни руководитель, ни его пасажиры не воспользовались ремнями безопасности и получили серьезные травмы, от которых пассажир скончался на месте, а водителя госпитализировали.

Чтобы извлечь тело погибшего, спасателям пришлось срезать двери, а также они смыли горюче-смазочные материалы.

На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, которые должны установить все обстоятельства трагедии.