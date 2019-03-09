На Оболони в Киеве водитель за рулем Hyundai попала в больницу после столкновения с автомобилем Нацполиции
Как рассказал свидетель аварии, полицейские решили развернуться через двойную сплошную. Другие свидетели уточнили, что автомобиль Skoda Rapid выезжал с АЗС и вместо того, чтобы доехать до светофора, просто пересек три полосы движения с сиреной и проблесковым маячком, сообщают подробности ВартовиЕспресо .
Водители первого и второго ряда успели остановиться, а вот водитель автомобиля Hyundai Sonata не успела этого сделать и протаранила полицейскую машину в левое переднее крыло. После этого Hyundai Sonata пересек три полосы движения и вылетел на тротуар.
В результате столкновения пострадала женщина-водитель, врачи "скорой" госпитализировали ее с острой реакцией на стресс, ушибами ног и позвоночника.
По предварительным данным, полицейские не пострадали. На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, которая и должна установить степень вины каждого из участников ДТП.
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