На Оболони в Киеве водитель за рулем Hyundai попала в больницу после столкновения с автомобилем Нацполиции

9 марта, 2019, 14:15

В Киеве, в Оболонском районе, на улице Луговой произошло ДТП с участием полицейского авто

Как рассказал свидетель аварии, полицейские решили развернуться через двойную сплошную. Другие свидетели уточнили, что автомобиль Skoda Rapid выезжал с АЗС и вместо того, чтобы доехать до светофора, просто пересек три полосы движения с сиреной и проблесковым маячком, сообщают подробности ВартовиЕспресо .

Водители первого и второго ряда успели остановиться, а вот водитель автомобиля Hyundai Sonata не успела этого сделать и протаранила полицейскую машину в левое переднее крыло. После этого Hyundai Sonata пересек три полосы движения и вылетел на тротуар.

В результате столкновения пострадала женщина-водитель, врачи "скорой" госпитализировали ее с острой реакцией на стресс, ушибами ног и позвоночника.

По предварительным данным, полицейские не пострадали. На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, которая и должна установить степень вины каждого из участников ДТП.