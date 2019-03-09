На акции против коррупции в "Укроборонпроме" могут быть провокации - "Нацкорпус"

9 марта, 2019, 09:46

Партия "Национальный корпус" совместно с "Национальными дружинами" выступила организатором сегодняшней встречи недовольных коррупцией в оборонной отрасли, которая состоится в Киеве на Майдане Независимости, призывает быть бдительными и не поддаваться на искусственные провокации

Об этом информирует Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Пособники коррупционных мародеров будут пытаться создать иллюзию неконтролируемого хаоса и сделать в информационном пространстве из националистов хулиганов и "агентов Кремля!" - отметили в "Нацкорпусе".

Вместе с тем в партии уверяют, что "нацкорпусовцы" имеют сейчас "достаточно ресурса и потенциала", чтобы влиять на власть законной силой.

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В связи с этим к желающим прийти сегодня в 12:00 выдвигаются следующие требования:

"На акции запрещено холодное и другое оружие, петарды, палки, балаклавы и любые дополнительные "усилители прямого действия"!

Передвигаться по центру города нужно исключительно по указанным организаторами локациям проведения акции!

Выявлять и обезвреживать провокаторов нужно исключительно мирным способом!

Не допускайте повреждения объектов вокруг проведения акции!

Внимательно слушайте выступающих на акции спикеров!".

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