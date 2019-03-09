На акции против коррупции в "Укроборонпроме" могут быть провокации - "Нацкорпус"
Об этом информирует Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Пособники коррупционных мародеров будут пытаться создать иллюзию неконтролируемого хаоса и сделать в информационном пространстве из националистов хулиганов и "агентов Кремля!" - отметили в "Нацкорпусе".
Вместе с тем в партии уверяют, что "нацкорпусовцы" имеют сейчас "достаточно ресурса и потенциала", чтобы влиять на власть законной силой.
Читайте также: Национальные дружины: кто там поднимает голову
В связи с этим к желающим прийти сегодня в 12:00 выдвигаются следующие требования:
"На акции запрещено холодное и другое оружие, петарды, палки, балаклавы и любые дополнительные "усилители прямого действия"!
Передвигаться по центру города нужно исключительно по указанным организаторами локациям проведения акции!
Выявлять и обезвреживать провокаторов нужно исключительно мирным способом!
Не допускайте повреждения объектов вокруг проведения акции!
Внимательно слушайте выступающих на акции спикеров!".
Читайте также: Сергей Дацюк: Новый Майдан - далеко не самый страшный из сценариев
- "Нацдружины" уже две субботы подряд собирались возле имения приближенной к президенту Петра Порошенко семьи Гладковских (прежняя фамилия - Свинарчуки) в Козине.
- Отец и сын Гладковские являются основными фигурантами обнародованных в СМИ материалов о коррупционных схемах в "Укроборонпроме".
Читайте также
-
-
9 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
1 марта, 2019 10 фактов из жизни Анатолия Гриценко
-
-
4 марта, 2019 Как вареники в масле: особенности Масленицы по-украински
Читайте также
-
9 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
1 марта, 2019 10 фактов из жизни Анатолия Гриценко
-