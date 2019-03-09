Легендарной кукле Барби исполнилось 60 лет
Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на Reuters.
По случаю 60-летия Барби Mattel выпустила коллекцию из 20 кукол, посвященных женщинам, которые вдохновляют. В частности, японской теннисистке Наоми Осаке и британской модели, активистке Адво Абоа.
Также компания выпустила шесть кукол в образах астронавток, летчиц, журналисток, политиков, пожарниц и спортсменок. Это именно те сферы, по мнению производителя, в которых женщины еще мало представлены.
60 лет эволюции Барби получила около 200 образов. В частности, кукла была хирургом и разработчицей видеоигр, а ее первой одеждой был черно-белый полосатый купальник.
После критики о том, что кукла показывает нереалистичный образ девушки, компания-производитель Mattel добавила больше оттенков кожи, формы тела и даже создала кукол в хиджабах.
- Напомним, в феврале Компания Mattel объявила о запуске новой линейки кукол Барби: этой осенью производители игрушек планируют расширить серию Barbie Fashionista и выпустить кукол на инвалидных колясках и с протезами.
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