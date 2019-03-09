Более 2,6 млрд прослушиваний и 19 млн продаж. Названа самая популярная песня 2018 года
Об этом IFPI сообщила на своем сайте, передает Еспресо.TV.
Ассоциация, представляющая интересы звукозаписывающей индустрии во всем мире, назвала сингл, ставший бестселлером в мире музыки. Самой популярной композицией стала песня "Havana" американской певицы кубинского происхождения Камилы Кабелл (Camila Cabello), записанная вместе с Янг Тагом (Young Thug).
Выпущенный в 2017 году, сингл "Havana" является главным треком одноименного дебютного сольного альбома исполнительницы. Песня и испаноязычный ремикс на нее от Daddy Yankee заняли первое место в чартах 95 стран мира.
В июне 2018-го "Havana" стала наиболее популярной композицией на Spotify, когда-либо выполнялась сольной певицей, собрав 888 млн прослушиваний.
Сейчас "Havana" собрала более 2,6 млрд прослушиваний в целом по всему миру. Ее купили 19 млн раз.
Второй по количеству проданных копий стала песня "God's Plan" рэпера Дрейка (Drake) - 15,3 млн продаж, а третьей - "Shape of You" Эда Ширана. Кстати, суммарно именно его творчество стало самым продаваемым: его песня "Perfect" также в десятке лидеров продаж.
Полный топ-10 выглядит следующим образом:
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