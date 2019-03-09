300 граммов пищи в день. В КНДР сократили продовольственный паек

9 марта, 2019, 20:30

Власти Северной Кореи из-за рекордного неурожая сократили продуктовый паек с 576 до 300 граммов в день

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Немецкая гуманитарная организация Deutsche Welthungerhilfe констатировала катастрофическую нехватку продовольствия в КНДР в результате рекордного неурожая 2018 года, вызванного наводнениями и сильной жарой.

Глава представительства этой организации в Северной Корее Ларс Дюеркоп сообщил, что в связи с чрезвычайной ситуацией власти КНДР сокращают суточный продовольственный паек для граждан с 576 до 300 граммов. Паек состоит из зерновых, кукурузы и картофеля.

По словам Дюеркопа, дети, женщины и старики освобождены от этого ограничения. А те, кто нуждается в дополнительном продовольствии и имеет финансовые средства, могут купить другие продукты на небольших рынках.

Дюеркоп отметил, что международные санкции препятствуют импорту в КНДР сельскохозяйственной техники, производственного сырья и удобрений.

Глава северокорейского филиала Deutsche Welthungerhilfe надеется на финансирование гуманитарных программ для Северной Кореи с помощью средств таких иностранных организаций, как Евросоюз. Deutsche Welthungerhilfe - единственная немецкая неправительственная организация, которая предоставляет гуманитарную помощь в КНДР.