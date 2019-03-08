Женщина разбила зеркало в клубе, увидев свое отражение
Об этом сообщает Yahoo News.
28-летняя Криста Анстетт (Christa Anstett) врезалась в зеркало, когда развлекалась в ночном клубе. Увидев свое отражение, она начала бить по нему кулаками. В результате заведению был нанесен ущерб на сумму около $1,6 тыс.
Когда на место происшествия прибыли помощники шерифа, Анстетт продемонстрировала им жетон департамента общественной безопасности Университета прибрежной Каролины. Сотрудники полиции выяснили, что у нее не было права на его ношение, и изъяли жетон. После этого женщина стала вести себя агрессивно.
После задержания Анстетт обвинили в том, что она испортила чужое имущество, выдавала себя за сотрудника правоохранительных органов и сопротивлялась полиции.
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