Женщина разбила зеркало в клубе, увидев свое отражение

8 марта, 2019, 19:40

В американском городе Уилмингтон, штат Северная Каролина, арестовали женщину, которая разбила зеркало, увидев собственное отражение, а потом притворилась сотрудницей полиции

Об этом сообщает Yahoo News.

28-летняя Криста Анстетт (Christa Anstett) врезалась в зеркало, когда развлекалась в ночном клубе. Увидев свое отражение, она начала бить по нему кулаками. В результате заведению был нанесен ущерб на сумму около $1,6 тыс.

Когда на место происшествия прибыли помощники шерифа, Анстетт продемонстрировала им жетон департамента общественной безопасности Университета прибрежной Каролины. Сотрудники полиции выяснили, что у нее не было права на его ношение, и изъяли жетон. После этого женщина стала вести себя агрессивно.

После задержания Анстетт обвинили в том, что она испортила чужое имущество, выдавала себя за сотрудника правоохранительных органов и сопротивлялась полиции.