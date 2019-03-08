Из-за сорванных социальных реформ ушло в отставку правительство Финляндии

8 марта, 2019, 15:41

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля попросил в пятницу, 8 марта 2019 года, у президента Сауле Ниинисте отправить кабинет министров в отставку

Глава государства согласился с просьбой премьер-министра. Он также предложил правительству продолжить работу до формирования нового кабинета министров, передает Еспресо.TV со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Причиной отставки правительства стал провал реформы здравоохранения и системы социального обеспечения.

Эту реформу длительное время обсуждали как в парламенте, так и в правительстве. Поводом для отставки послужил отказ парламентской конституционной комиссии принять ряд новых законодательных положений, касающихся местных самоуправлений. А поскольку они тесно связаны с реформой здравоохранения и системой социального обеспечения, то не получила одобрения и реформа.

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В этих условиях правительство, в которое входят Коалиционная партия, Центристская партия и партия "Синее будущее", решило уйти в отставку.

Как сообщил в пятницу Сипиля, "отставка была моим решением, которое поддержали члены правительства".

Он отметил, что нынешний Кабинет Министров будут считать временным, он продолжит работу до запланированных на 14 апреля выборов в парламент.

"Но если до начала председательства Финляндии в Совете Европейского союза новое правительство сформировано не будет (Финляндия возглавит Совет ЕС 1 июля - ред.), то мы готовы будем работать и дольше", - сказал глава правительства.