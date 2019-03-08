Всех пятерых задержанных на акции феминисток в Киеве освободили. Трое из них - ветераны войны на Донбассе, один - парамедик
Это удалось благодаря вмешательству народного депутата Оксаны Корчинской, сообщил у себя на Facebook ее муж, главы политической партии "Братство", православый философ Дмитрий Корчинский, передает Эспрессо.TV .
По его словам, вскоре был освобожден Алексей Середюк, Андрей Ватолкин и Тарас Карпюк.
"Они - участники боевых действий. Алексей и Тарас ранены на фронте. А также Дзявуна Ярослава, Корнишука Антона (Кая) ", - отметил политик.
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Кроме того, Корнишук является выдающимся парамедиком.
"Работал на промзоне Авдеевки, один из лучших в ВСУ инструкторов тактической медицины", - добавил Корчинский.
Также стало известно, что во время схватки Сердюк сломал руку.
- Напомним, Марш женщин собрал 200-300 участниц и участников . Среди них были представители движения ЛГБТ, в т.ч. трансгендеры.
- Против Марша выступили правые и христианские общины. Не обошлось без кратковременной схватки и задержаний .
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