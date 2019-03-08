Всех пятерых задержанных на акции феминисток в Киеве освободили. Трое из них - ветераны войны на Донбассе, один - парамедик

8 марта, 2019, 20:14

После получения объяснений Нацполиция не стала задерживать на длительное время пятерых мужчин, взятых под стражу во время сегодняшнего Марша женщин, организованного феминистическими и правозащитными организаций

Это удалось благодаря вмешательству народного депутата Оксаны Корчинской, сообщил у себя на Facebook ее муж, главы политической партии "Братство", православый философ Дмитрий Корчинский, передает Эспрессо.TV .

По его словам, вскоре был освобожден Алексей Середюк, Андрей Ватолкин и Тарас Карпюк.

"Они - участники боевых действий. Алексей и Тарас ранены на фронте. А также Дзявуна Ярослава, Корнишука Антона (Кая) ", - отметил политик.

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Кроме того, Корнишук является выдающимся парамедиком.

"Работал на промзоне Авдеевки, один из лучших в ВСУ инструкторов тактической медицины", - добавил Корчинский.

Также стало известно, что во время схватки Сердюк сломал руку.