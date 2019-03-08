Volkswagen показал автомобиль без крыши и дверей
8 марта, 2019, 14:00
На Женевском автосалоне компания Volkswagen представила новый электромобиль - багги ID Buggy
Об этом пишет The Verge.
Сообщается, что ID Buggy имеет электрический двигатель мощностью 205 конных сил, емкость батареи составляет 62 кВт/ч. Автомобиль может набрать скорость 100 км в час за 7,2 секунды. При этом максимальная скорость достигает 159 км / ч.
Интересно, что у новинки нет ни крыши, ни дверей. ID Buggy разработаны для двух пассажиров, однако есть возможность добавить еще два сиденья. В компании отметили, что планируют начать производство уже в этом году.
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