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В Ивано-Франковске презентовали "Уникальные церкви Верховинского района"

В художественном пространстве "Вагабунда" презентовали телепроект телеканала "Эспрессо" под названием "Уникальные церкви Верховинского района"

Работали над проектом Николай Княжицкий и режиссер, оператор Михаил Крупиевский.

Это рассказ об исторических памятниках церковной архитектуры, построенных в 17-20 веке в высокогорном районе Ивано-Франковской области.

Идея проекта, говорят авторы, это - не только заснять достопримечательности, показав их подлинность, красоту, но и показать, как люди хранят и поддерживают культурное достояние своих предков и как общее дело объединяет общество.

Это - 11 телепередач, каждая из которых расскажет об отдельной уникальной церкви Верховинского района, ее истории, отношении людей и историческую значимость.



В субботу, 9 марта, телепроект представляют жителям Верховинского района.

Проект создан при поддержке Украинского культурного фонда.
 

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