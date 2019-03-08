В Ивано-Франковске презентовали "Уникальные церкви Верховинского района"

8 марта, 2019, 21:49

В художественном пространстве "Вагабунда" презентовали телепроект телеканала "Эспрессо" под названием "Уникальные церкви Верховинского района"

Работали над проектом Николай Княжицкий и режиссер, оператор Михаил Крупиевский.

Это рассказ об исторических памятниках церковной архитектуры, построенных в 17-20 веке в высокогорном районе Ивано-Франковской области.



Идея проекта, говорят авторы, это - не только заснять достопримечательности, показав их подлинность, красоту, но и показать, как люди хранят и поддерживают культурное достояние своих предков и как общее дело объединяет общество.



Это - 11 телепередач, каждая из которых расскажет об отдельной уникальной церкви Верховинского района, ее истории, отношении людей и историческую значимость.







В субботу, 9 марта, телепроект представляют жителям Верховинского района.

Проект создан при поддержке Украинского культурного фонда.