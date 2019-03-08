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В Индонезии произошло сильное землетрясение

В индонезийской провинции Папуа произошло землетрясение магнитудой 5.3

Об этом сообщает Anadolu Agency

"Эпицентр землетрясения находился в 71-м км к северо-востоку от региона Ялимо в Папуа", - говорится в сообщении Национального управления метеорологии, климатологии и геофизики.

По данным агентства, эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 км.

На данный момент информации о жертвах или разрушениях не поступало. Угроза цунами отсутствует.

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