В Индонезии произошло сильное землетрясение
8 марта, 2019, 11:11
В индонезийской провинции Папуа произошло землетрясение магнитудой 5.3
Об этом сообщает Anadolu Agency
"Эпицентр землетрясения находился в 71-м км к северо-востоку от региона Ялимо в Папуа", - говорится в сообщении Национального управления метеорологии, климатологии и геофизики.
По данным агентства, эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 км.
На данный момент информации о жертвах или разрушениях не поступало. Угроза цунами отсутствует.
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