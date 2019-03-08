В Святой Софии продолжится реконструкция. Запланированная на 7 апреля литургия УГКЦ отменена
Об этом стало известно в четверг, 7 марта 2019 года, во время трехсторонней встречи в Администрации президента с участием главы Украинской греко-католической церкви Святослава (Шевчука), предстоятеля Православной церкви Украины Епифания (Думенко) и президента Украины Петра Порошенко, передает Еспрессо. TV .
Соответствующую информацию департамент информации УГКЦ распространил сегодня, 8 марта.
"В связи с этим мы вынуждены констатировать, что богослужение нашей церкви 7 апреля 2019 года в соборе Святой Софии в Киеве не состоится", - говорится в сообщении.
Тоже самое подчеркивается в сообщении пресс-службы Министерства культуры, распространенном около часа назад.
" ...Планируется проведение модернизации системы микроклимата Собора и реконструкция инженерных систем электроосвещения, пожарной и охранной сигнализации, установка системы видеонаблюдения", - добавили в ведомстве.
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В то же время, УГКЦ отмечает, что ни одна из конфессий не может монополизировать право на богослужение в Софии "этот храм является общим домом всех детей Церкви Владимирова Крещения и материнским для всех наших кафедральных соборов".
С такой же тезисом глава греко-католиков Святослав выступил в своем недавнем послании "Наша София":
"... Божественная Мудрость напоминает о задачах восстановить первоначальное единство ныне разделенной Киевской Церкви. Только тогда мы увидим поистине обновленный собор Святой Софии в Киеве. Пока этого единства еще нет, ни одна из Церквей-наследников этой Церкви не может единолично занимать древний собор Премудрости Божией, Софии Киевской. Он скорее должен быть местом встречи всех потомков софийной Киевской Церкви, быть напоминанием, призывом, будителем и надеждой на наше единение во Христе".
Накануне, 7 марта, одно из информагентств обнародовало копию письма Святослава к премьер-министру Владимиру Гройсман с просьбой разрешить УГКЦ проведение богослужений в соборе с периодичностью три раза в год - по случаю христианских праздников 7 апреля, 16 июня и 21 сентября.
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- Напомним, Священный синод ПЦУ, а перед этим почетный патриарх Киевский Филарет выступили против богослужений греко-католиков в Софии.
- В то же время в перспективе УГКЦ не исключает духовное единение с Православной церковью Украины.
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