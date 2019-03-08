В оккупированном Донецке прогремел взрыв, есть пострадавший
8 марта, 2019, 10:52
В одном из многоэтажных домов оккупированного Донецка 8 марта произошло взрыв
Об этом со ссылкой на так называемое МЧС "ДНР" сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел в Кировском районе города. В результате ЧП пострадал один человек.
"Донецк, Кировский район, ул. Петровского, квартира на втором этаже девятиэтажного дома - взрыв бытового газа, в результате чего пострадал мужчина 1974 года рождения. Он госпитализирован в городскую больницу", - говорится в сообщении.
В фейковом МЧС добавляют, что в результвати взрыва повреждено потолочное покрытие на площади 8 кв. м, мебель, выбиты окна и дверные блоки.
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