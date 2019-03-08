В оккупированном Донецке прогремел взрыв, есть пострадавший

8 марта, 2019, 10:52

В одном из многоэтажных домов оккупированного Донецка 8 марта произошло взрыв

Об этом со ссылкой на так называемое МЧС "ДНР" сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в Кировском районе города. В результате ЧП пострадал один человек.

"Донецк, Кировский район, ул. Петровского, квартира на втором этаже девятиэтажного дома - взрыв бытового газа, в результате чего пострадал мужчина 1974 года рождения. Он госпитализирован в городскую больницу", - говорится в сообщении.

В фейковом МЧС добавляют, что в результвати взрыва повреждено потолочное покрытие на площади 8 кв. м, мебель, выбиты окна и дверные блоки.