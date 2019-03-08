В Николаеве подростки в балаклавах устроили стрельбу

8 марта, 2019, 12:39

Поздно вечером 7 марта в Николаеве пятеро молодых людей в возрасте от 15 до 18 лет устроили драку, которая сопровождалась стрельбой

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

ЧП произошло в Центральном районе города на улице Лагерной.

Об инциденте по телефону 102 сообщила жена местного жителя, к которому пришли выяснять отношения молодые люди в балаклавах, говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что это стало продолжением конфликта, который возник еще днем.

"Всех пятерых для выяснения обстоятельств доставили в отделение полиции. Также с места происшествия полицейские изъяли ножи, пистолет, предварительно стартовый, и гильзу. Известно, что между одним из злоумышленников и владельцем квартиры еще днем возник конфликт. Тогда юноша сообщил, что вернется, чтобы разобраться с мужчиной. Поєтому и пришел с подмогой и оружием", - сообщают в полиции.

Правоохранители квалифицировали произошедшее как хулиганство (ч. 4 ст. 296 УК). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет, добавляют в пресс-службе.