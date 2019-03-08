В Киеве произошло ДТП с участием двух женщин, пострадал ребенок

8 марта, 2019, 14:17

В Голосеевском районе Киева произошло ДТП с участием двух женщин

Об этом сообщает ВартовіЕспресо.

На перекрестке улиц Голосеевская и Саперно-Слободская, автомобиль Audi Q5, остановился на запрещающий сигнал светофора в правой полосе, говорится в сообщении.

По словам женщины-водителя, когда загорелся зеленый сигнал, то она начала движение вместе с другими машинами и в это время перед ее машиной появился Nissan Tiida. Он пытался "проскочить" на желтый сигнал перекресток со стороны Саперно-Слободской в направлении Голосеевской улице. За рулем тоже находилась женщина.

В результате столкновения Nissan развернуло на 90 градусов, он боком вылетел на тротуар и сбил дорожный знак. Audi тоже изменил направление движения и вылетел следом на тротуар, отмечают Вартові Еспресо.

В результате ДТП пострадал ребенок, находившийся в Nissan - мальчик находился в кресле. Возможно, потому что оно не было правильно закреплено кресло развернуло от удара и ребенок получил травмы.

По словам свидетелей, ребенку посекло разбитым стеклом лицо. Женщина-водитель Ниссана была пристегнута ремнями безопасности и не пострадала.

Отмечается, что автоледи из Audi также пользовалась ремнями безопасности и травм не получила. Двухлетний ребенок, который находился в ее машине, находилась в детском кресле и не пострадал.

На месте ДТП работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, говорится в сообщении.