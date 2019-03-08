В Киеве произошло ДТП с участием двух женщин, пострадал ребенок
Об этом сообщает ВартовіЕспресо.
На перекрестке улиц Голосеевская и Саперно-Слободская, автомобиль Audi Q5, остановился на запрещающий сигнал светофора в правой полосе, говорится в сообщении.
По словам женщины-водителя, когда загорелся зеленый сигнал, то она начала движение вместе с другими машинами и в это время перед ее машиной появился Nissan Tiida. Он пытался "проскочить" на желтый сигнал перекресток со стороны Саперно-Слободской в направлении Голосеевской улице. За рулем тоже находилась женщина.
В результате столкновения Nissan развернуло на 90 градусов, он боком вылетел на тротуар и сбил дорожный знак. Audi тоже изменил направление движения и вылетел следом на тротуар, отмечают Вартові Еспресо.
В результате ДТП пострадал ребенок, находившийся в Nissan - мальчик находился в кресле. Возможно, потому что оно не было правильно закреплено кресло развернуло от удара и ребенок получил травмы.
По словам свидетелей, ребенку посекло разбитым стеклом лицо. Женщина-водитель Ниссана была пристегнута ремнями безопасности и не пострадала.
Отмечается, что автоледи из Audi также пользовалась ремнями безопасности и травм не получила. Двухлетний ребенок, который находился в ее машине, находилась в детском кресле и не пострадал.
На месте ДТП работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, говорится в сообщении.
Читайте также
-
-
7 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
1 марта, 2019 10 фактов из жизни Анатолия Гриценко
-
-
4 марта, 2019 Как вареники в масле: особенности Масленицы по-украински
Читайте также
-
7 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
1 марта, 2019 10 фактов из жизни Анатолия Гриценко
-