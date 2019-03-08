В Калифорнии перекинулся грузовик с пивом
8 марта, 2019, 13:10
В американском штате Калифорния грузовой автомобиль перевернулся на автостраде, сотни банок с пивом оказались на дороге
Об этом сообщает ABC News.
По данным телеканала, грузовик перевозил пивную продукцию.
Сообщается, что в результате ДТП сотни банок с пивом оказались на дороге.
По предварительным данным, авария произошла по вине водителя грузовика. 25-летний уроженец Инглвуда пытался объехать другие автомобили, однако не справился с управлением и авто с пивом перевернулось на обочине.
При этом водитель грузового автомобиля не пострадал. Пиво разлилось по шоссе, отмечается в сообщении.
Hundreds of beer cans spilled all over a California freeway after a semi-truck overturned, causing a small fire. Luckily, the driver was able to exit unharmed. https://t.co/jTlqeNhPUu pic.twitter.com/VKXk29XbPE- ABC News (@ABC) 7 марта 2019 г.
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