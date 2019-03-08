В Калифорнии перекинулся грузовик с пивом

8 марта, 2019, 13:10

В американском штате Калифорния грузовой автомобиль перевернулся на автостраде, сотни банок с пивом оказались на дороге

Об этом сообщает ABC News.

По данным телеканала, грузовик перевозил пивную продукцию.

Сообщается, что в результате ДТП сотни банок с пивом оказались на дороге.

По предварительным данным, авария произошла по вине водителя грузовика. 25-летний уроженец Инглвуда пытался объехать другие автомобили, однако не справился с управлением и авто с пивом перевернулось на обочине.

При этом водитель грузового автомобиля не пострадал. Пиво разлилось по шоссе, отмечается в сообщении.