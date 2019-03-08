В этот день, 850 лет назад, будущие русские княжества во главе с Андреем Боголюбским начали разорение Киева

8 марта, 2019, 18:32

8 марта 1169 года войска коалиции северо-русских княжеств во главе с владимиро-суздальским князем Андреем Боголюбским начали грабеж Киева, продлившийся пять дней и приведший к упадку города как столицы Древнерусского государства

Подробности этих трагических событий и то, что им предшествовало, рассказывает украинский проект Этот день в истории.

После смерти великого князя киевского Ростислава Мстиславича в 1167 году киевский престол занял его племянник волынский князь Мстислав II Изяславич, что вызвало недовольство его давнего врага, владимиро-суздальского князя Андрея Боголюбского. Сын Юрия Долгорукого и дочери половецкого хана Аепы Осеневича, Боголюбский вытеснил из Ростова и Суздаля своих младших братьев Михалка и Всеволода, а также бояр своего отца и объединил под своей рукой северные земли, создав сильное на Руси княжество. В 1160 году он пытался основать на своих землях независимую от Киева митрополию, но получил отказ Константинополя. Неудачей закончилась и его попытка подчинить Новгород.

После того, как киевский князь Мстислав Изяславич посадил в Новгороде своего сына Романа, против концентрации власти в Киеве выступили его его двоюродные братья Ростиславичи из Смоленска. Этим воспользовался Андрей Боголюбский и организовал антикиевскую коалицию из князей Мурома, Рязани, Смоленска, Полоцка, Новгород-Северска, Чернигова и Дорогобужа. В 1169 году при поддержке половцев их объединенное войско во главе с сыном Боголюбского Мстиславом втступило на Киев.

Взять город штурмом не удалось, но после недолгой осады и при отсутствии подмоги часть войска Мстислава и он сам сбежали, и 8 марта 1169 года защитники города сдались, посчитав, что по тогдашней традиции новый князь пришел править. Однако Киев подвергся невиданному опустошению - за пять дней город был пролностью сожжен и разграблен, тысячи жителей - убиты, из церквей и монастырей похищенные книги, ризы, колокола и иконы, в частности Святая икона Божией Матери, которая впоследствии была названа Владимирской иконой Пресвятой Богородицы и которая стала величайшей святыней Российской Империи.

В следующем году Мстислав отвоевал Киев и прогнал Глеба, брата Андрея Боголюбского, которого он посадил княжить, но вскоре умер и киевский престол вновь занял ставленник Боголюбского Мстислав Ростиславич Храбрый. Через три года он попал в немилость из-за слишком самостоятельной политики и в 1173 году разбил войско Андрея Боголюбского, отправленное на новое завоевание Киева.

Разорение Киева подорвало его авторитет и экономическую мощь - город начал приходить в упадок и накануне монгольского нашествия в Киеве уже не было князей, а им правили наместники. Зато Великое княжество Владимиро-Суздальское достигло своего расцвета и могущества и стало ядром будущей Российского государства.