В армии Франции будет еще больше женщин

8 марта, 2019, 19:51

Министр обороны Франции Флоранс Парли объявила в четверг, 7 марта 2019 года, о создании специальной программы по привлечению женщин в ряды французской армии

Речь идет об увеличении количества женщин в командовании армии, расширении критериев для приема в военные структуры, а также о том, чтобы позволить женщинам-военнослужащим лучше сочетать частную и профессиональную жизнь, передает RFI .

"Да, у нас одна из самых феминизированный армий в мире", - заявила министр обороны, представляя журналистам новую программу для французской армии. 15,5% военнослужащих в стране - женщины.

Но, по словам Флоранс Парли, "необходимо, чтобы женщин было больше". Руководить новой программой будет единственная женщина-адмирал французского флота Анн де Мазье.

Читайте также: Битва за 8 марта. Нужен ли украинкам Международный женский день

Как отметила Парли, перед министерством обороны стоит задача увеличить до 10% число женщин-генералов до 2022 года. Она призналась, что это "непростая задача".

"Обычно для этого нужно 30 лет", - сказала министр.

Среди других задач военного ведомства - привлекать больше женщин в армейские ряды, принимать в военные учебные заведения женщин с научным профилем, отменить возрастные ограничения при приеме в вузы, увеличить число женщин в рядах экзаменаторов.

"В XXI веке мы больше не можем лишать себя талантов 50% нашего населения", - отметила Парли.

Справка

Количество женщин в рядах французских военнослужащих значительно варьируется в зависимости от рода войск.

Около 60% женщин служат в медицинской службе армии, при этом 14% - на флоте и 10% - в сухопутных войсках.

"Образцовым" примером считаются военно-воздушные войска, где служат 23% женщин.