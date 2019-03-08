Учительница выиграла $10 тыс., когда прочитала мелкий шрифт в юридических документах

8 марта, 2019, 17:19

Учительница из американского штата Джорджия получила $10 тысяч после того, как внимательно прочитала мелкий шрифт в документе при оформлении страховки

Об этом пишет CBC News .

Страховая компания Squaremouth, базирующаяся в городе Санкт-Петербург, штат Флорида, устроила тайный конкурс, условия которого разместила мелким шрифтом в документах на оформление страховки для выезда в другие страны.

Первой эту деталь заметила 59-летняя учительница средней школы Донелан Эндрюс (Donelan Andrews): в процессе покупки страховки за $400 она внимательно прочитала юридические бумаги, которые специально были написаны сложным языком с использованием специфических терминов. Скрытое послание оказалось на седьмой странице. Победительница появилась через 23 часа после запуска конкурса.

"Чтобы подчеркнуть важность изучения документов на подпись, мы запустили конкурс "Платим за чтение", в котором наградим человека, читающего информацию в сделках от начала до конца. Если вы читаете это в период проведения конкурса и успеете обратиться к нам первыми, вам будет вручен главный приз в размере 10 тыс. долларов ", - говорилось в бумагах.

Эндрюс уверяет, что всегда читает подобные документы, в том числе соглашения об использовании цифрового программного обеспечения, которые практически все упускают из виду. Она призналась, что сама использует этот трюк в обучении. Женщина планирует потратить приз на поездку в Шотландию в честь 35-й годовщины свадьбы.

Сначала в компании рассчитывали размещать незаметную надпись течение года и были уверены, что никто не заметит. Деньги планировалось направить на благотворительность. Несмотря на выплату Эндрюс, фирма все равно направит 10 тыс. долларов на развитие проектов по повышению грамотности среди детей и еще по 5 тыс. - на развитие двух школ, в которых работает учительница.