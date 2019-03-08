Ученые предполагают, что загадочной "темной материи" не существует вообще
Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal.
В 1980 году американская ученая-астроном Вера Рубин в своих исследованиях доказала, что галактики вращаются гораздо быстрее, чем должны. Согласно ее расчетам, скорость орбитального движения звезд и газа в окрестностях галактик должна уменьшаться пропорционально расстоянию от центра.
Однако наблюдения показали, что этого не происходит. После этого Рубин выдвинула теорию существования темной материи. Ученые не понимают, что это, однако она нужна для математических расчетов вселенной.
Международная группа ученых, в которую вошли физик Дмитрий Рютов из Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса в Калифорнии, Дмитрий Будкер и Виктор Фламбаум из Университета Йоханнеса Гутенберга в Майнце в Германии, предположила, что фотоны света могут быть источником явления отрицательного давления, которое не является гравитацией, но очень похоже на нее.
"Предполагая определенную массу фотона, гораздо меньшую, чем текущая верхняя граница, мы можем показать, что этой массы будет достаточно для генерации дополнительных сил в галактике и эти силы будут достаточно большими, чтобы объяснить кривые вращения галактик", - говорит Рютов.
Эффект, который они описывают, является своего рода отрицательным давлением, вызванным электромагнитными напряжениями, связанными с массой фотона. Если поместить этот эффект в контекст математической системы, называемой электродинамикой Максвелла-Прока, эти электромагнитные напряжения могут создавать дополнительные центростремительные силы, действующие преимущественно на межзвездный газ. Команда называет это напряжением Прока, - и оно действует как гравитация.
В этой теории есть и свои минусы - новые звезды, которые только появились из газа, действительно сильно связаны с разогретым облаком, - и физические свойства теоретической напряжения Прока могут влиять на них. Однако звезды, которым миллиарды лет, просто не имеют вокруг себя разогретого газа. Согласно расчетам они должны иметь высокоэллиптическую орбиту под нагрузками Прока, но это не так.
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