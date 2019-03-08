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Трамп разрешил ЦРУ скрывать потери мирного населения во время боевых действий

Президент США Трамп подписал указ, который позволяет частично не обнародовать потери мирных граждан, погибающих в результате ударов США по объектам боевиков

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Пентагон, по-прежнему обязан раскрывать всю информацию о жертвах среди гражданского населения, но в отчетность не будет входить информация о жертвах в результате ударов беспилотных летательных аппаратов ЦРУ, говорится в сообщении.

По данным издания, в 2017 году ЦРУ уже не представляло информации о погибших среди гражданского населения.

Еще в 2016 году бывший президент США Барака Обама потребовал публиковать отчетность о жертвах среди гражданского населения. Этим он пытался добиться повышения прозрачности военных операций и сократить случаи гибели гражданского населения, отмечает издание.

  • Напомним, президент США продолжил санкции против России, которые были введены в 2014 году из-за ситуации в Украине. Речь идет о санкциях в отношении лиц, подрывающих демократические процессы и институты в Украине.
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