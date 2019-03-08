На Донбассе ранены пять украинских военных

8 марта, 2019, 08:41

За прошедшие сутки, 7 марта, в результате обстрелов боевиков пятеро украинских военнослужащих получили ранения

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook.

Российские оккупационные войска 18 раз нарушили режим прекращения огня, 14 раз применив запрещенное Минскими соглашениями вооружение, говорится в сообщении.

"Противник обстреливал позиции наших войск из артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов калибров 120 и 82 мм, потратив 119 боеприпасов", - отметили в штабе.

По данным пресс-центра, были обстреляны позиции ООС у населенных пунктов Водяное, Гнутово, Пески, Крымское, Хутор Вольный, Новотошковское, Айдар, Троицкое, Новозвановка, Екатериновка, Зайцево и Новолуганское.

"В результате обстрелов пять наших защитников получили ранения. Ни один обстрел врага не остался без адекватного ответа дежурных огневых средств Объединенных сил. По данным разведки, четырех оккупантов ликвидировано, 13 ранены", - отмечают в ООС.

Также было уничтожена боевая машина пехоты противника. По уточненным данным, сутками ранее вооруженные формирования РФ обстреляли населенный пункт Счастье, нанеся повреждение многоквартирному дому.

"С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано", - добавили в пресс-центре.