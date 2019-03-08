На Донбассе через пункты пропуска за сутки прошли 32 тыс человек

8 марта, 2019, 10:34

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки пересекли более 32 тысяч человек

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Сегодня утром на въезд и выезд на пунктах пропуска находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 5/20; "Марьинка" - 80/40; "Новотроицкое" - 30/45; "Гнутово" - 30/30, говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе отмечают, что пассажирский поток на КПВВ по сравнению с предыдущим днем характеризовался уменьшением. Всего линию разграничения за прошедшие сутки пересекли 32,3 тыс. человек, а также 4,6 тыс. транспортных средств: "Майорское" - 7525 человек и 1020 транспортных средств; "Марьинка" - 7630 человек и 1455 транспортных средств; "Новотроицкое" - 6285 человек и 1245 транспортных средств; "Гнутово" - 3275 человек и 830 транспортных средств; "Станица Луганская" - 7615 человек.

На КПВВ "Марьинка" и "Майорское" при осмотре двух автомобилей обнаружили товаров на общую сумму более 90 тыс грн. Также пытались незаконно перевезти имитационную установку для измерения расходов на трубопроводах, мобильные телефоны, плойку, электробритву, фитнес-браслет, флэш-карты памяти и духи в ассортименте. Груз передан сотрудникам ДФС для принятия правового решения, добавляют в пресс-службе ГНСУ.